Ненастоящий клад: иркутянка купила поддельные старинные монеты за 120 000 рублей

СЕГОДНЯ 04:05 2019-04-30T04:05:05+03:00

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- Настоящий клад! Нашел монеты на руинах церкви у себя — в Тамбовской области, - рассказывал 28-летний мужчина иркутянке.

Хороший оратором он оказался, ведь девушка согласилась купить 110 «старинных» монет за 120 тысяч рублей.

- Позже, узнав, что приобретенные ею монеты не представляют никакой исторической и материальной ценности, женщина сразу же обратилась за помощью в полицию, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи задержали подозреваемого в мошенничестве. При досмотре у него также нашлись копии монет, имитирующие серебряные и золотые рубли царской эпохи. Сейчас торговец раритетом под стражей, а полицейские проверяют не пострадал ли еще кто-нибудь от его «торговли».

ИСТОЧНИК KP.RU