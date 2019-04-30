2019-04-30T04:05:05+03:00
Происшествия

Ненастоящий клад: иркутянка купила поддельные старинные монеты за 120 000 рублей

Ей продал их житель Тамбовской области
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Ненастоящий клад: иркутянка купила поддельные старинные монеты за 120 000 рублей.Ненастоящий клад: иркутянка купила поддельные старинные монеты за 120 000 рублей.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

- Настоящий клад! Нашел монеты на руинах церкви у себя — в Тамбовской области, - рассказывал 28-летний мужчина иркутянке.

Хороший оратором он оказался, ведь девушка согласилась купить 110 «старинных» монет за 120 тысяч рублей.

- Позже, узнав, что приобретенные ею монеты не представляют никакой исторической и материальной ценности, женщина сразу же обратилась за помощью в полицию, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи задержали подозреваемого в мошенничестве. При досмотре у него также нашлись копии монет, имитирующие серебряные и золотые рубли царской эпохи. Сейчас торговец раритетом под стражей, а полицейские проверяют не пострадал ли еще кто-нибудь от его «торговли».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иркутянка стала чемпионкой Европы по ушу
Эвакуировали 56 детей: по факту пожара в детском доме Шелехова проводится проверка
Кубок Европы по дзюдо в Германии: Андрей Долгов из Иркутской области завоевал бронзу
Артём Черноусов из Иркутска завоевал еще одну медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе
Прогноз погоды в Иркутске: 30 апреля без осадков
Областной форум «Братск молодежный» прошел в северной столице региона
В Иркутске прошел турнир по боксу памяти Аркадия Кривошеева
Сергей Серебренников: Братск развивается ускоренными темпами во всех сферах городской жизни
«Яндекс.Деньги» открывает доступ к инвестициям через «БКС Брокер»
На Центральный рынок за гостинцами: туристы сметают ассортимент с прилавков
Боевые снаряды нашли на продуктовой базе в Бурятии
Состав «Байкал-Энергии» пополнил воспитанник иркутского хоккея Александр Бойко
На Центральном рынке Иркутска продавцов можно проверить на честность, взвесив товар на новых контрольных весах
Жителя Иркутской области осудят за поджог жилого дома
15 тысяч литров стеклоомывающей жидкости содержащей метанол изъяли оперативники в Иркутской области
Депутаты ЗакСобрания Иркутской области приняли участие в субботнике
Сжигали мусор и траву: 17 человек оштрафовали за минувшие выходные в Иркутской области
Депутаты ЗС Иркутской области приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»
Лесной пожар произошел рядом с деревней Ревякина под Иркутском
Законодательному Собранию Иркутской области исполнилось 25 лет
Водитель трактора, который взрезался в дерево и перевернулся, погиб в Иркутском районе
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам — бесплатно
Доходы бюджета Иркутской области предлагается увеличить
30 апреля каждому читателю «Комсомолки» карта достопримечательностей Иркутска в подарок
День Победы в Иркутске: реконструкция боя со служебными собаками пройдет 9 мая
В 2019 году на воду Байкала спустят новое экосудно
Фестиваль «Пасхальная радость» начался в Иркутске
Кубок мира по пулевой стрельбе: иркутянин завоевал бронзовая медаль