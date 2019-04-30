Ненастоящий клад: иркутянка купила поддельные старинные монеты за 120 000 рублей
- Настоящий клад! Нашел монеты на руинах церкви у себя — в Тамбовской области, - рассказывал 28-летний мужчина иркутянке.
Хороший оратором он оказался, ведь девушка согласилась купить 110 «старинных» монет за 120 тысяч рублей.
- Позже, узнав, что приобретенные ею монеты не представляют никакой исторической и материальной ценности, женщина сразу же обратилась за помощью в полицию, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователи задержали подозреваемого в мошенничестве. При досмотре у него также нашлись копии монет, имитирующие серебряные и золотые рубли царской эпохи. Сейчас торговец раритетом под стражей, а полицейские проверяют не пострадал ли еще кто-нибудь от его «торговли».
ИСТОЧНИК KP.RU