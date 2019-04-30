СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-30T09:09:23+03:00

Обманул 26 человек: в Иркутске директор потребительского кооператива похитил более 10 миллионов рублей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Прокуратура Иркутска утвердила обвинительное заключение в деле 42-летнего местного жителя. Предприниматель основал потребительский кооператив, открыв несколько офисов в Иркутске и Шелехове. Клиентов завлекали благодаря активной рекламе и обещаниями выплаты высоких процентов по вкладу, до 35% годовых.

- С 2013 по 2015 годы между кооперативом и гражданами заключались договоры о вкладах, по которым выплачивались проценты за счет новых клиентов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Со временем выплаты прекратились, а сбережения 26 человек на сумму более 10 миллионов рублей были присвоены руководством фирмы.

На похищенные деньги иркутянин продолжал продвигать свой бизнес, оплачивая аренду офисов, рекламу и зарплату работникам. Не забыл и о себе, например, за счет этих денег съездил в командировку на учебу.

Сыщики смогли собрать достаточно улик против бизнесмена и возбудили уголовное дело по статье о присвоении. После утверждения обвинительного заключения материалы были переданы в Кировский районный суд Иркутска, который и вынесет приговор предпринимателю.

ИСТОЧНИК KP.RU