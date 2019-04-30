2019-04-30T12:43:59+03:00
Общество

Внимание автомобилистам: на федеральной трассе "Сибирь" под Нижнеудинском начался капитальный ремонт

На 14-километровом отрезке федеральной трассы "Сибирь" скорость движения ограничена до 50 км\час
Ольга СЛАВИЧЕВА
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С помощью этой техники начался ремонт на участке федеральной трассы "Сибирь" под Нижнеудинском.С помощью этой техники начался ремонт на участке федеральной трассы "Сибирь" под Нижнеудинском.
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Федеральную трассу "Сибирь" в районе Нижнеудинска ( уточняется, что речь идет об отрезке с 1408 по 1422 км.)обновляют с использованием современных, экономичных технологий. Дорожники поясняют, что метод ресайклинга, который здесь применяется, предусматривает использование и новых материалов, и верхних слоев старой дороги.

-Покрытие проезжей части сделают из щебёночно-мастичного асфальтобетона, щебнем укрепят обочины и кюветы, - сообщает пресс-служба Упрдор "Прибайкалье". - Кроме того, восстановят систему водоотвода. Дорожную разметку рабочие нанесут термопластиком. Вдоль обновлённой трассы появится новое барьерное ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбики.

Ремонт будет идти вплоть до холодов. К ноябрю 2019 года трасса должна соответствовать современным стандартам.

Для автомобилистов важно, что все это время движение транспорта будет много медленнее обычного. Действует ограничение скоростного режима до 50 км\час. Но эти неудобства компенсируются тем, что после окончания работ комфорт передвижения по трассе повысится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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