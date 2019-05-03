Многодневная велогонка ко Дню Победы стартует 4 мая под Иркутском

СЕГОДНЯ 05:51 2019-05-03T05:51:17+03:00

В Приангарье пройдут всероссийские соревнования по велоспорту-шоссе

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Сегодня, 3 мая, на автодороге М-53 «Байкал» с 1846 по 1856 км пройдут всероссийские соревнования в индивидуальной гонке на 20 и 25 км.

- Приехали более 150 спортсменов из республик Хакасия и Бурятия, Забайкальского и Хабаровского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской и Иркутской областей, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Заезды начнутся в 11.00

А завтра, 4 мая, старт традиционной многодневной групповой гонки, посвященной Дню Победы. Участники турнира будут проезжать в день по несколько десятков километров. Судьи запишут результаты каждого заезда. Команда, которая быстрее преодолеет все расстояния и станет победителем.

Заключительный этап велосипедистам предстоит преодолеть 9 мая. За победу борются спортсмены от 13 до 22 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU