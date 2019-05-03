Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию пройдут 18 мая в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:17 2019-05-03T11:18:39+03:00

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Профессионалы и любители активного отдыха соберутся 18 мая на острове Юность. Во всероссийских соревнованиях могут участвовать все желающие любого возраста. Турнир пройдет 18 мая и, по предварительным подсчетам минспорта, соберет более 600 атлетов.

- Соревнования «Российский Азимут» проводятся в личном зачете в нескольких возрастных группах: мальчики и девочки 12 лет и младше, юноши и девушки 2005-2006, 2003-2004 и 2001-2002 годов рождения, юниоры и юниорки 19-20 лет, мужчины и женщины 21-34 лет, а также иркутяне в возрасте от 35 до 54 и участники от 55 и старше, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Соревнования проводятся с общего старта в каждой возрастной категории по дисциплине «кросс-выбор».

Чтобы проверить свою способность ориентироваться на местности в формате турнира, нужно собрать необходимые документы — паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, справку от врача, страховку от несчастных случаев. Принести их в мандатную комиссию надо с 15 по 17 мая. Подробности можно узнать в ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области». Зарегистрироваться можно будет и в день старта на площадке амфитеатра на острове Юность.

КОНКРЕТНО

Программа соревнований 18 мая:

08.30 – 11.00 – регистрация участников в день соревнований;

11.00 – официальная церемония открытия соревнований;

11.30 – 12.00 – распределение участников по стартовым карманам;

12.00 – соревнования в каждой возрастной категории;

13.30 – 14.00 – церемония награждения победителей и призеров.

ИСТОЧНИК KP.RU