За сутки мошенники обманули шесть доверчивых жителей Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:36 2019-05-04T04:36:48+03:00

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Доверчивые жители Иркутской области вновь попадаются на уловки мошенников. За сутки аферисты обманули сразу шесть сибиряков.

Так, 63-летней пенсионерке и 34-летней иркутянке позвонили неизвестные и представившись сотрудниками безопасности банка, сообщили что с их карт пытаются похитить деньги. Чтобы предотвратить это преступники попросили назвать данные из СМС-сообщений. Женщины так и сделали, и вскоре с их счетов списали 84 и 25 тысяч рублей.

А в Братске обманули 64-летнюю пенсионерку, которая продавала дачный участок. Ей позвонил «покупатель» и заявил о своем намерении перечислить предоплату даже на осмотрев будущие владения. Для получения перевода женщина сообщила данные банковской карты, все смс-сообщения пришедшие ей на телефон. После этого с ее счета списали 105 тысяч рублей.

Подобным образом украли деньги у жителя Маркова, который пытался продать поросят. Также свои деньги аферистам отдал таксист из поселка Молодежный и еще один житель Иркутска.

- По всем фактам проводятся проверки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Напоминаем, что ни в коем случае нельзя сообщать никому свои личные данные и связанную с банковской картой информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU