Уехал помогать другу и не вернулся: 35-летний мужчина пропал без вести в Иркутске

СЕГОДНЯ 08:18 2019-05-04T08:26:25+03:00

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О пропаже 35-летнего иркутянина Дмитрия Аввакумова в соцсетях сообщила его взволнованная жена. Женщина написала, что муж не выходит на связь больше недели - с 26 апреля.

- В тот день он уехал на своем автомобиле Ниссан Авенир помогать другу с переездом, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске жена Дмитрия Наталья. – Когда помог, уехал домой и пропал. Телефон отключен с 26 апреля. С тех пор мы не находим себе места. Ездим по городу и пытаемся найти его. Пропадал ли он раньше? Нет, мы живем вместе 5 лет, и это произошло впервые.

Сообщили родственники и особые приметы пропавшего Дмитрия Аввакумова. Его рост 186 см, на вид 35 лет, был одет в серую куртку и джинсы варенки. Левое зеркале его серого Ниссана Авенир заклеено зелёной изолентой, правое крыло впереди светлее на тон.

- Поиски мужчины продолжаются, - подтвердили информацию о пропаже Дмитрия Аввакумова в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Дмитрия Аввакумова, просьба обращаться в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU