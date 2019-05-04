2019-05-04T12:07:59+03:00
Происшествия

Житель Тулуна, организовавший игровой салон в центре города, отделался условным сроком

Заведение проработало почти полгода
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Житель Тулуна, организовавший игровой салон в центре города, отделался условным срокомЖитель Тулуна, организовавший игровой салон в центре города, отделался условным срокомФото: Сергей ГАПОН
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Клуб для проведения азартных игр организовал в прошлом году в самом центре Тулуна местный житель. Для этого он приобрел игровые автоматы и поставил их в одном из нежилых зданий. Проработало сибирское казино с мая по октябрь 2018 года, пока салон не накрыли полицейские.

Сразу после этого на владельца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны». На днях мировой суд вынес ему окончательный приговор. Реального срока заключения мужчине удалось избежать.

- Суд, с учетом мнения государственного обвинения, назначил ему наказание в виде лишения свободы условно, с установлением испытательного срока в 1 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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