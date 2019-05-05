Тепло и сильный ветер: чрезвычайная опасность пожара в лесах установилась в Иркутской области

СЕГОДНЯ 07:52 2019-05-05T07:52:06+03:00

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Их список, по информации, полученной от Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, приводит ГУ МЧС по Иркутской области.

Так, чрезвычайно высокий, пятый класс, пожарной опасности на территории, установлен на территории 15 районов. В основном это юг, и центр и запад области: Нижнеудинский, Зиминский, Заларинский, Нукутский, Балаганский, Усть-Удинский, Аларский, Боханский, Черемховский, Иркутский, Эхирит-Булагатский, Баяндаевский, Ольхонский. Но в списке есть и северные территории - Качуг и Жигалово. Высокий класс опасности - на площади пяти районов. Это Тайшет, Тулун, Ангарск, Шелехов, Оса.

-В ближайшие дни на большей части западных, центральных, южных и верхнеленских районов сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. - Возможно возникновение лесных пожаров.

Спасатели предупреждают о том, что на территории региона действует особый противопожарный режим, в лесах запрещены костры, на дачах нельзя производить палы сухой травы и жарить шашлыки. За все это есть ответственность, штрафы до полумилиона рублей. Территорию региона ежедневно патрулируют более тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU