2019-05-05T08:48:13+03:00
Экономика

Проблемы с ипотекой: 1,3% иркутян не могут платить за купленное в кредит жилье

Их квартиры, если владельцам не удастся погасить долги, будут проданы с молотка
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Проблемы с ипотекой: 1,3% иркутян не могут платить за купленное в кредит жилье.Проблемы с ипотекой: 1,3% иркутян не могут платить за купленное в кредит жилье.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Среднее число россиян, которые не платили за ипотеку больше трех месяцев - 1,5%. Вроде не так и много. Для банков, которые реализуют закладное жилье на аукционе, риск не очень большой. Для конкретных Петровых и Ивановых из Иркутска, что взяли кредит на однушку в новостройке, но выплатить не могут и теперь расстанутся и с жильем, и деньгами, которые они уже в него вложили - совсем другое дело. Правда, в Приангарье количество тех, что не справляются с платой, поменьше среднего по стране - 1,3%. Средняя сумма, которую берут в долг у банка на жилье - 1 млн. 854 тысячи 631 рубль. В соседнем Красноярске тех, кто терпит фиаско при покупке квартиры, много больше - 2,1%. И за год это количество только выросло. А кредитуются там примерно так же - на 1 млн.840 тысяч 550 рублей.

-Ситуация с «плохими» долгами в ипотечном кредитовании стабилизировалась еще несколько лет назад, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Кредиторы внимательно следят и за качеством новых ипотечных кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами. Конечно, объемы «плохих» долгов достаточно существенны, однако их доля в портфеле ипотечных кредитов значительно ниже не только в сравнении с необеспеченными кредитами (потребкредиты и кредитные карты), но и с другим видом залогового кредитования - автокредитами.

А меньше всего тех, кто не может рассчитаться с ипотекой, в Ямало-Ненецком АО (0,9%), Вологодской (1,0%), Томской (1,0%), Архангельской (1,0%), Омской (1,1%) и Оренбургской (1,1%) областях. Больше всего тех, кто оказался в долговой яме, в Челябинской и Саратовской областях и Красноярском крае (по 2,1%). В Москве и Санкт-Петербурге проблем с должниками немного - 1,6% и 1,1% соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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