Медвежонок Умка ищет своих: для найденыша в иркутской зоогалерее подыщут новый дом

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-05T09:32:57+03:00

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В зоогалерее Иркутска - новый постоялец. Зовут Умка, бурая медведица. Впрочем, какая пока - медведица - крошка. Ей от роду всего 2,5 года и вес такой, что при кормлении можно на руки брать. Но всех желающих умилиться хозяйка зоогалереи Людмила Ивушкина предупреждает - "А вы видели, какие когти?". Все правильно. Вырастет - будет зверь, опасный хищник, хотя и привычный к людям. Нашли Умку геологи в лесу. Спасли, привезли в город. А куда дальше деть найденыша?

-Мы согласились принять, потому что вариантов других особо не было, - объясняет появление Умки в иркутской зоогалерее Людмила Ивушкина - Сейчас прививки проставим и будем думать дальше - что с ней делать. Если бы кто-нибудь согласился забрать, мы бы очень обрадовались, своих больших трое. Но пока очереди из желающих нет, пристроить в нормальное место медвежонка - большая проблема.

Конечно, речь не о том, чтобы отдать Умку в частный дом. Мишка уже через несколько месяцев будет большим и сильным. Умке нужен зоопарк или что-то подобное. А пока найденыша кормят. Пока из бутылочки. Ест она не чистое молоко, а детские молочные растворимые каши. За раз 2,5 таких бутылочки, около 650 мл получается. Но посмотреть на мишку можно. Зоогалерея пока не переехала, процесс это непростой. Принимает посетителей на прежнем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU