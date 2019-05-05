2019-05-05T09:32:57+03:00
Дом. Семья

Медвежонок Умка ищет своих: для найденыша в иркутской зоогалерее подыщут новый дом

Его выкармливают, как ребенка, детскими молочными смесями
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Ищем хозяев медвежонку Умке! Фото: Людмила Ивушкина.Ищем хозяев медвежонку Умке! Фото: Людмила Ивушкина.
Изменить размер текста:

В зоогалерее Иркутска - новый постоялец. Зовут Умка, бурая медведица. Впрочем, какая пока - медведица - крошка. Ей от роду всего 2,5 года и вес такой, что при кормлении можно на руки брать. Но всех желающих умилиться хозяйка зоогалереи Людмила Ивушкина предупреждает - "А вы видели, какие когти?". Все правильно. Вырастет - будет зверь, опасный хищник, хотя и привычный к людям. Нашли Умку геологи в лесу. Спасли, привезли в город. А куда дальше деть найденыша?

-Мы согласились принять, потому что вариантов других особо не было, - объясняет появление Умки в иркутской зоогалерее Людмила Ивушкина - Сейчас прививки проставим и будем думать дальше - что с ней делать. Если бы кто-нибудь согласился забрать, мы бы очень обрадовались, своих больших трое. Но пока очереди из желающих нет, пристроить в нормальное место медвежонка - большая проблема.

Конечно, речь не о том, чтобы отдать Умку в частный дом. Мишка уже через несколько месяцев будет большим и сильным. Умке нужен зоопарк или что-то подобное. А пока найденыша кормят. Пока из бутылочки. Ест она не чистое молоко, а детские молочные растворимые каши. За раз 2,5 таких бутылочки, около 650 мл получается. Но посмотреть на мишку можно. Зоогалерея пока не переехала, процесс это непростой. Принимает посетителей на прежнем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проблемы с ипотекой: 1,3% иркутян не могут платить за купленное в кредит жилье
Тепло и сильный ветер: чрезвычайная опасность пожара в лесах установилась в Иркутской области
Шесть человек перевернулись на лодке на Теплых озерах в Иркутске
ВХЛ: ангарский «Ермак» продлил контракты с 12 хоккеистами и пригласил новичков
Житель Тулуна, организовавший игровой салон в центре города, отделался условным сроком
Крупное ДТП под Ангарском: пенсионерка пострадала в столкновении трех автомобилей
Разбирал по бревнышку: житель Бурятии украл у соседки сруб деревянного дома
Уехал помогать другу и не вернулся: 35-летний мужчина пропал без вести в Иркутске
За сутки мошенники обманули шесть доверчивых жителей Иркутской области
В Иркутске 4 мая откроют мотосезон, состоится театральная премьера и не только
На Иркутском водохранилище затонули два судна
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию пройдут 18 мая в Иркутске
Школьник, пропавший в Ангарске, найден