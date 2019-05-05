СЕГОДНЯ 17:32 2019-05-05T17:32:19+03:00

Погода в Иркутске на день: 6 мая в городе тепло, но ветренно. Фото: Даба ДАБАЕВ

Хороший, ясный денек - погода в Иркутске на день 6 мая располагает к отдыху и труду на даче

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Но как раз этот понедельник - первый день очень короткой рабочей недели. Поэтому солнечно - не солнечно, а погода на день 6 мая в Иркутске волнует нас постольку-поскольку. Какую куртку надевать утром и не рассчитывать ли на дождь вечером? Синоптики отвечают - осадков не ожидается.

-Переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +1...+3, днём +21...+23, - сообщает иркутский гидрометцентр.

Сохраняется не просто высокая, а даже чрезвычайная, опасность пожаров.

А вот в остальных территориях Иркутской области, особенно на севере и западе, уже холодает. Вот прогноз.

- По региону переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, в северо-западных и северных районах местами 12-17 м/с, температура ночью +1...+6°, при прояснении 0..-5°, днём +18..+23°, при облачной погоде +9...+14°.

ИСТОЧНИК KP.RU