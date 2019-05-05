2019-05-05T18:15:11+03:00
Спорт

Иркутский «Зенит» крупно проиграл «Сахалину» на выезде

В воротах зенитовцев побывало четыре мяча
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутский «Зенит» крупно проиграл «Сахалину» на выездеИркутский «Зенит» крупно проиграл «Сахалину» на выездеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Футболисты иркутского «Зенита» потерпели первое поражение в весенней стадии Первенства России среди команд второго дивизиона. В Южно-Сахалинске наши парни крупно проиграли местному «Сахалину» со счетом 1:4.

В первом тайме зрители увидели один забитый мяч. На 32-й минуте в ворота зенитовцев был назначен пенальти, который четко реализовал Александр Гагловев. В первые 13 минут второго отрезка в воротах иркутян побывало еще два мяча. У хозяев поля отличились все тот же Александр Гаглоев с пенальти, а также Даниил Большунов. За две минуты до финального свистка «Сахалин» забил четвертый мяч усилиями Юрия Коломыца. Но через минуту наши футболисты все же смогли забить гол престижа. Отличился Иван Яковлев.

Следующий матч «Зенит» проведет также на выезде. 8 мая иркутяне сыграют с «Сибирью-2» в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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