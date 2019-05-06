Выставка «INTOнация» откроется в Иркутске 19 мая

СЕГОДНЯ 03:42 2019-05-06T03:42:11+03:00

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Персональная выставка питерского художника Бато Дашицыренова «INTOнация» откроется в Галерее В. Бронштейна 19 мая. В экспозиции — около 70 работ автора, созданные в разное время. Будут здесь и живопись, и графика, и скульптурные композиции из гипса, пластика и шамота – обожженной глины.

- До этого в таком объеме работы Бато можно было увидеть только в столице и за рубежом, на крупных арт-ярмарках, - рассказали «КП» в галерее. - Теперь же, на протяжении трех с половиной месяцев их смогут видеть иркутяне.

Бато Дашицыренов (1961–2010) — современный живописец, сценограф, график, скульптор. Он сотрудничал с Мариинским театром, театрами Санкт-Петербурга и Бурятии. Его творчество ценится по всему миру, работы экспонировались в России, США, Японии, Нидерландах и Франции. Отличительная черта шедевров Бато — в нем всегда видны национальные корни. Его герои — шаманы, воины и кочевники.

ИСТОЧНИК KP.RU