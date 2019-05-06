2019-05-06T05:02:24+03:00
Общество

Иркутяне завтра, 7 мая, будут писать «Диктант Победы»

Проверить свои знания о ВОВ можно бесплатно
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутяне завтра, 7 мая, будут писать «Диктант Победы»Иркутяне завтра, 7 мая, будут писать «Диктант Победы»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Диктант не на правописание, а на знание истории нашей страны. Называется он «Диктант Победы». И писать его будут не только в Иркутске. И даже не только в России, а в 21 стране мира. Главная цель, конечно, «чтобы помнили». Помнили историю Великой Отечественной войны, помнили подвиг своих дедов, прадедов, знали какой ценой досталась Победа.

Как сообщают организаторы, диктант пройдет в форме теста. В нем будет 20 заданий. Требований к участникам — никаких. Нет ни возрастных ограничений, ни образовательных. Главное, уметь писать и читать. Проверить свои знания может как дошкольник, так и пенсионер. В Иркутской области к проверке присоединится Иркутск, Ангарск и Усолье-Сибирское. «Диктант Победы» пройдет 7 мая, начало в 17.30. Результаты объявят в День России — 12 июня.

КОНКРЕТНО

Площадки "Диктанта Победы" в Приангарье

Иркутск

- Исторический факультет ИГУ, Чкалова, 2;

- Иркутский национальный технический университет, Лермонтова, 83.

Ангарск

- «Ангарский лицей №1», 72 квартал, 21;

- Музей Победы, 12а микрорайон, 15а.

Усолье

- ДК «Химик», Комсомольский проспект, 30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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