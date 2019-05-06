Иркутяне завтра, 7 мая, будут писать «Диктант Победы»
Диктант не на правописание, а на знание истории нашей страны. Называется он «Диктант Победы». И писать его будут не только в Иркутске. И даже не только в России, а в 21 стране мира. Главная цель, конечно, «чтобы помнили». Помнили историю Великой Отечественной войны, помнили подвиг своих дедов, прадедов, знали какой ценой досталась Победа.
Как сообщают организаторы, диктант пройдет в форме теста. В нем будет 20 заданий. Требований к участникам — никаких. Нет ни возрастных ограничений, ни образовательных. Главное, уметь писать и читать. Проверить свои знания может как дошкольник, так и пенсионер. В Иркутской области к проверке присоединится Иркутск, Ангарск и Усолье-Сибирское. «Диктант Победы» пройдет 7 мая, начало в 17.30. Результаты объявят в День России — 12 июня.
КОНКРЕТНО
Площадки "Диктанта Победы" в Приангарье
Иркутск
- Исторический факультет ИГУ, Чкалова, 2;
- Иркутский национальный технический университет, Лермонтова, 83.
Ангарск
- «Ангарский лицей №1», 72 квартал, 21;
- Музей Победы, 12а микрорайон, 15а.
Усолье
- ДК «Химик», Комсомольский проспект, 30.
ИСТОЧНИК KP.RU