В Иркутске покажут документальный фильм «Песни Победы» 8 и 9 мая

СЕГОДНЯ 05:23 2019-05-06T05:23:34+03:00

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Документальный фильм «Песни Победы» о Великой Отечественной войне покажут в Иркутске на ледоколе «Ангара» 8 и 9 мая. Показ будет проходить в течение всего рабочего дня музея - с 10.00 до 18.00. В фильме — воспоминания ветеранов ВОВ, живущих за рубежом, и песни, которые помогали совершать подвиги.

- Ведь песни Победы – это не просто слова, положенные на музыку, это наша история и память, - рассказали пресс-службе Иркутского краеведческого музея организаторы проекта. - Это песни, связывающие не только разные поколения, но и вообще всех людей мира. Мира во всех смыслах. Мира, который выше и важнее любых разногласий.

Пели для проекта «Хор Турецкого» и SOPRANO. Записи музыкальных композиций были сделаны в 2018 году в Европе, Америке, Израиле, России и Белоруссии.

ИСТОЧНИК KP.RU