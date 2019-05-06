Почти 300 пожаров потушили за выходные и праздничные дни в Иркутской области

СЕГОДНЯ 08:38 2019-05-06T08:38:32+03:00

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В Иркутской области подвели итоги минувших выходных. Пожарным пришлось выезжать по тревоге 283 раза. По словам дознавателей регионального МЧС, самая распространенная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем. Так более 200 вызовов пришлось на горящий мусор и траву.

- За минувшие праздничные и выходные дни на пожарах в Приангарье спасли 36 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Еще трое получили травмы.

Спасатели напоминают, что даже непотушенная сигарета может стать причиной крупного пожара. Кроме того, с 1 мая на всей территории Иркутской области введен особый противопожарный режим. В южных районах он действует уже с 10 апреля. На это время запрещено сжигать мусор и траву, а также разводить костры в лесах. Так инспекторы МЧС уже выписало 447 протоколов. Всех нарушителей ждут штрафы от двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU