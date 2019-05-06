Узнал через соцсети: житель Усолья помог вернуть домой пропавшего ребенка

СЕГОДНЯ 08:56 2019-05-06T08:56:25+03:00

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В Усолье благополучно завершились поиски восьмилетнего ребенка. О его пропаже стало известно от матери, которая рассказала, что сын ушел из магазина на проспекте Космонавтов вечером 5 мая.

Искали мальчишку по всему городу и окрестностям, обходили дома и дворы, расспрашивая местных жителей, которые могли видеть ребенка. Чтобы охватить как можно больше людей, через СМИ опубликовали ориентировку на пропавшего мальчика. Именно это и помогло найти его.

- Ребенка, который шел вдоль железнодорожных путей заметил местный житель, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчина узнал его по описанию и вызвал полицейских.

Поговорив с мальчишкой, сыщики выяснили, что с ним ничего плохого за это время не произошло. Тем не менее, инспекторам по делам несовершеннолетних предстоит узнать мотивы маленького усольчанина, которые толкнули его уйти из магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU