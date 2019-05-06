СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-06T09:37:34+03:00

Двое рабочих разбились насмерть, упав с 40-метровой высоты в шахте в Бурятии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Инцидент произошел на одном из горнодобывающих предприятий в Осинском районе Бурятии. Двое рабочих-проходчиков упали в восходящий канал шахты высотой с 12-этажный дом. В результате падения мужчины скончались на месте.

Оба работника имели многолетний опыт работы, в тот роковой день они заступили в ночную смену и занимались горной выработкой. Другие проходчики заметили, что их коллеги отсутствуют на рабочем месте.

- Во время поисков тела проходчиков были обнаружены в восходящем канале, - сообщили в СУ СК России по республике Бурятия. - Этот канал был проложен между двумя горизонтами и имел протяженность более 40 метров.

Сейчас на предприятии изъята вся документация, опрашиваются свидетели. Следователям предстоит выяснить, был ли это несчастный случай, который может быть связан с неправильной установкой люка.

ИСТОЧНИК KP.RU