2019-05-06T15:38:25+03:00
Происшествия

Более 200 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Иркутской области

Полицейские напоминают, что нельзя разглашать данные своей карты и смс-уведомлений
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Более 200 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Иркутской области.Более 200 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Иркутской области.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку аферистов попалась 60-летняя жительница столица Приангарья. Пенсионерка рассказала сыщикам, что ей позвонил неизвестный и представился работником банка и поведал, что ей положен перевод с баланса старой сим-карты. По его словам, чтобы получить деньги, нужно лишь сообщить смс-коды, которые придут ей сотовый. Узнав данные счета, мошенник похитил с ее номера 120 тысяч рублей.

- Другой жертвой преступников стала 24-летняя жительница Бодайбо, ей на телефон пришло сообщение о блокировке карты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Перезвонив она начала разговаривать с якобы представителем банка, и назвала ему данные своей карты, после чего мошенники украли у нее 24 500 рублей.

Еще два случая обмана произошло с водителями такси. Их обоих обманули по одной и той же схеме. Выдавая себя за полицейского, аферист, ссылаясь на день рождение начальства, попросил купить коробку конфет и перевести деньги, обещая вернуть их при встрече. Так жулик смог выманить у таксистов 40 и 6 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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