Прогноз погоды в Иркутске: утром 7 мая иркутян ждет дождь

СЕГОДНЯ 17:16 2019-05-06T17:16:51+03:00

По области — порывы ветра до 18 м/с

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В Иркутске 7 мая - переменная облачность. утром пойдет небольшой дождь. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 м/с, днем будут порывы до 13 м/с. Столбики уличных термометров ночью покажут +5...+7, днем воздух прогреется до +17...+19 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь, по северу с мокрым снегом, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует западный, северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, ночью в северных районах, утром и днем местами по остальной территории порывы 13-18 м/с.

Температура в Приангарье ночью +2...+7, в пониженных формах рельефа 0...-5. Днём в регионе, по прогнозам синоптиков, +15...+20, при облачной погоде +6...+11 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU