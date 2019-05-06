СЕГОДНЯ 18:06 2019-05-06T18:25:45+03:00

Выставка к 95-летию ветерана Великой Отечественной войны откроется в Иркутске 7 мая. Фото: Иркутский художественный музей

На открытие придет сам юбиляр - Павел Георгиевич Погодаев

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Встреча с ветераном ВОВ пройдет завтра 7 мая в Усадьбе Сукачева. В 12.00 на открытии выставки «Воин, ветеран Павел Георгиевич Погодаев» иркутяне смогут познакомиться с участником Сталинградской и Курской битв, освобождения Чехословакии, ветераном Вооруженных сил СССР, гвардии полковником в отставке, почетным гражданином города Иркутска.

- Павел Георгиевич Погодаев родился в Иркутске 8 мая 1924 года, учился в Иркутском авиационном техникуме, - сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея. - После начала войны ушел на фронт, поступил в ряды Советской Армии. Павел Георгиевич награжден многими орденами и медалями.

Выставка, конечно, посвящена Дню Победы в Великой Отечественной войне, но также приурочена к 95-летию ветерана Павла Погодаева. В экспозиции - предметы, связанные и рассказывающие о личности ветерана.

Вход на открытие свободный. Работать вернисаж будет до 10 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU