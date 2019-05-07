СЕГОДНЯ 04:52 2019-05-07T04:52:09+03:00

День Победы в Иркутске: общественный транспорт 9 мая будет работать до двух часов ночи Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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По традиции празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая всегда заканчивается салютом. В этом году он будет музыкальным. Начало зрелища в 22.00. Чтобы все желающие смогли провести праздник в компании земляков в самом эпицентре торжеств, режим работы общественного транспорта будет продлен.

- Уехать из центра Иркутска в спальные районы можно будет до 02.00 ночи 10 мая, - сообщает пресс-служба администрации г. Иркутска.

Кроме того, будут организованы дополнительные остановки общественного транспорта недалеко от места празднества. Их организуют после 21.00.

КОНКРЕТНО

Дополнительные пункты отправления общественного транспорта:

Маршруты № 3, 6, 7к, 23, 28р, 30, 33, 38, 65 – правая сторона ул. Сурикова от ул. Ленина в сторону Глазковского моста.

Маршруты №№ 4к, 27, 32, 56 – правая сторона ул. Нижняя Набережная от ул. Декабрьских Событий в сторону остановки «Фортуна».

Маршруты № 12, 20, 83 – правая сторона ул. Российской от ул. Марата до ул. Ленина.

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ИСТОЧНИК KP.RU