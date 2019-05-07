«Байкал-Энергию» покинул полузащитник Петр Захаров

СЕГОДНЯ 05:50 2019-05-07T05:58:34+03:00

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Ряды иркутской «Байкал-Энергии» покинул еще один из лидеров команды. В следующем сезоне в форме бело-синих болельщики не увидят опытного полузащитника Петра Захарова. 36-летний хоккеист отыграл за нашу дружину один сезон, приняв участие в 29 играх и забив 10 мячей.

Как пояснили в пресс-службе «Байкал-Энергии», решение об уходе Петру пришлось принять несмотря на совместное с клубом стремление к продолжению сотрудничества. Увы, семейные обстоятельства оказались более весомым аргументом. Клуб уже поблагодарил Петра Захарова за плодотворное сотрудничество и пожелал игроку успешного продолжения спортивной карьеры.

Также в руководстве «Байкал-Энергии» отметили, что эта потеря в стане бело-синих стала последней в это межсезонье. Когда же ждать новичков? – резонно спросят болельщики.

- Команда получила серьёзное пополнение, которое присоединится к нашей ледовой дружине в начале июля, - добавили в иркутском клубе. - Имена новичков сообщим по завершении всех необходимых юридических процедур.

ИСТОЧНИК KP.RU