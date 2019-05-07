Встали на защиту сел от огня: особый отряд МЧС отправили в Тайшетский район

СЕГОДНЯ 06:21 2019-05-07T06:21:37+03:00

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Несмотря на противопожарный режим, жители Иркутской области продолжают сжигать мусор и сухую траву. Не пугают нарушителей даже штрафы, которые выписывают инспекторы. За прошедшие сутки в Приангарье потушили 26 палов сухостоя, из них 11 в Тайшетском районе. Региональное МЧС уже отправило туда 20 пожарных для защиты местных сел от огня, в места где стихия больше всего угрожает жилым домам.

- Группа оснащена автоцистернами и ранцевыми огнетушителями, кроме того в их распоряжении мобильный лагерь, который позволит спасателям автономно жить и оперативно реагировать на пожары, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В ведомстве уточнили, что в регионе с 1 по 6 мая зарегистрировали 369 очагов, это на треть больше чем в прошлом году. Среди лидеров по числу пожаров Иркутск, Братск, Тулун, Черемхово, Иркутский, Тайшетский, Нижнеудинский, Братский, Ангарский и Усольский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU