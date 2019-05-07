2019-05-07T10:36:46+03:00
Происшествия

Взяли ведра и лопаты: в Зиме полицейские помогли потушить пожар в садоводстве

Патрульный экипаж Евгения Николаева, Дмитрия Мельникова, Ивана Ширко и Дмитрия Сизых первыми пришли на помощь местным жителям [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Взяли ведра и лопаты: в Зиме полицейские помогли потушить пожар в садоводстве. Скрин видео ГУ МВД России по Иркутской области.Взяли ведра и лопаты: в Зиме полицейские помогли потушить пожар в садоводстве. Скрин видео ГУ МВД России по Иркутской области.
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Служба бывает разной, порой патрульным приходится не только ловить преступников, но и пожары тушить. Такой урок получил молодой стажер Дмитрий Сизых из Зимы, который заступил на смену вместе со старшими товарищами .

Полицейские объезжая одно из местных садоводств, увидели языки пламени, которые уже успели охватить два дома. Медлить было нельзя, кругом плотная застройка и сильный ветер, в миг бы раздул огонь. Подъезжая к дачам, патрульные вызвали пожарных, и еще до их приезда сами начали тушить пламя.

- Мы схватили лопаты и начали окапывать дома,- вспоминает Иван Ширко. – После этого мы попросили у соседей ведра, из которых обливали дом водой, чтобы остановить огонь.

Вскоре к патрульным пришли на помощь и пожарные. Общими усилиями пламя удалось потушить. Благодаря внимательности старших сержантов полиции Евгения Николаева, Дмитрия Мельникова, младшего сержанта Ивана Ширко и стажера Дмитрия Сизых никто не пострадал. Их начальство уже рассматривает вопрос о поощрении героев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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