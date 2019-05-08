2019-05-08T11:58:20+03:00
Происшествия

Ребенок погиб на пожаре в Тайшетском районе

Чтобы огонь не распространился на другие дома, его тушили всем селом
Олег ФЕДОРОВ
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Жизнь маленького ребенка унес пожар в частном доме в селе Заречное Иркутской области.Жизнь маленького ребенка унес пожар в частном доме в селе Заречное Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Около 16 часов дня 7 мая загорелся жилой дом по улице Ленина в селе Заречное Тайшетского района. Взволнованные соседи позвонили 01, а сами, не теряя времени, стали тушить пожар своими силами. На вызов также выехали спасатели из соседнего Бирюсинска и из поселка Юрты.

К моменту прибытия пожарных огнем было охвачено около 250 квадратных метров дома, надворной постройки и веранды. Местные жители сумели защитить от огня гараж и технику. С огнем боролись около часа. К сожалению, во время пролива кровли дома, спасатели обнаружили труп ребенка.

- Необходимо отметить действенную, оперативную помощь местных жителей, - сообщил Михаил Малиновский, первый заместитель мэра Тайшетского района. - Была угроза распространения пожара на близлежащие жилые дома.

С 1 мая в Иркутской области действует особый противопожарный режим. Спасатели МЧС предупреждают, во избежание угроза пожаров нельзя разводить костры и жечь мусор в лесу и на приусадебных участках Особенно в ветреную погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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