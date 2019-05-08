24-летнего жителя Усть-Кута подозревают в изнасиловании
3 мая в квартире по улице Радищева в Усть-Куте несколько молодых людей собрались приятно провести время. Они развлекались, танцевали, громко слушали музыку и распивали алкогольные напитки. Около 4 часов ночи, 24-летний местный житель, будучи уже изрядно подвыпившим, начал приставать к своей 19-летней знакомой. Девушка пыталась сопротивляться, однако у нее ничего не получилось. На следующее утро родные уговорили девушку обратиться в правоохранительные органы.
- Следователи возбудили уголовное дело по статье насильственные действия сексуального характера, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
Подозреваемого местного жители задержали оперативники. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сейчас проводится комплекс необходимых экспертиз, собираются улики, идет опрос свидетелей.
ИСТОЧНИК KP.RU