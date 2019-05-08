Администрация Иркутска обратилась в суд с требованием снести дом на улице Пискунова

СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-08T14:50:29+03:00

Администрация Иркутска обратилась в суд с требованием о сносе дома на улице Пискунова. Фото: скрин с Япдекс Карты.

Изменить размер текста: A A

11-этажный многоквартирный жилой дом, стоящий у развязки Академического моста по адресу улица Пискунова, 40 в Иркутске представляет реальную угрозу для жителей города. С иском о его сносе выступила администрация Иркутска после ознакомления с результатами проверки службы государственного строительного надзора Иркутской области. В частности, там говорится, что у здания выявлены грубые нарушения требований норм при строительстве, которые влияют на его прочность и сейсмоустойчивость. Да и к требованиям пожарной безопасности есть куча нареканий.

- Кроме того, указанный многоквартирный дом возведен без получения соответствующего разрешения уполномоченного государственного органа, в отсутствие проекта строительства, прошедшего в установленном законом порядке государственную экспертизу, - сообщили в Октябрьском районном суде.

Районный суд Иркутска удовлетворил требования администрации города. Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU