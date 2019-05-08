2019-05-08T14:50:29+03:00
Общество

Администрация Иркутска обратилась в суд с требованием снести дом на улице Пискунова

По мнению чиновников, дом представляет опасность для жизни и здоровья граждан
Олег ФЕДОРОВ
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Администрация Иркутска обратилась в суд с требованием о сносе дома на улице Пискунова. Фото: скрин с Япдекс Карты.Администрация Иркутска обратилась в суд с требованием о сносе дома на улице Пискунова. Фото: скрин с Япдекс Карты.
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11-этажный многоквартирный жилой дом, стоящий у развязки Академического моста по адресу улица Пискунова, 40 в Иркутске представляет реальную угрозу для жителей города. С иском о его сносе выступила администрация Иркутска после ознакомления с результатами проверки службы государственного строительного надзора Иркутской области. В частности, там говорится, что у здания выявлены грубые нарушения требований норм при строительстве, которые влияют на его прочность и сейсмоустойчивость. Да и к требованиям пожарной безопасности есть куча нареканий.

- Кроме того, указанный многоквартирный дом возведен без получения соответствующего разрешения уполномоченного государственного органа, в отсутствие проекта строительства, прошедшего в установленном законом порядке государственную экспертизу, - сообщили в Октябрьском районном суде.

Районный суд Иркутска удовлетворил требования администрации города. Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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