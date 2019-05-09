Дым от лесных пожаров загрязнил атмосферный воздух в Иркутске
Плотное кольцо лесных пожаров возле Максимовщины, Горяшино, Оека, Никольска выбросило в атмосферу огромное количество дыма, который ночью 8 мая насквозь пронизал Иркутск. В воздухе чувствовался запах горелой древесины, многим людям было трудно дышать, на ночь все закрывали окна.
Уже на следующее утро специалисты центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области брали пробы воздуха в разных районах города.
- В результате в микрорайонах Новоленино и Первомайский зарегистрировано превышение в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций по содержанию взвешенных веществ от 1,9 до 2,2 раза, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - Концентрация оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы находится в норме.
А в деревне Грановщина Иркутского района количество вредных веществ в воздухе было превышено почти втрое.
На 9 мая задымления нет, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
ИСТОЧНИК KP.RU