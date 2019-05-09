2019-05-09T15:42:38+03:00
Общество

Сбежавший в Ангарске подросток, рассказал в полиции, что все из-за игры "Исчезни на сутки"

На самом деле он убежал из-за проблем в семье
Олег ФЕДОРОВ
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Сбежавший в Ангарске подросток, рассказал в полиции, что играл в игру "Исчезни на сутки".Сбежавший в Ангарске подросток, рассказал в полиции, что играл в игру "Исчезни на сутки".Фото: Виктория МИНАЕВА
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8 мая в Ангарске из дома ушел 12-летний мальчик. Ребенка искали и волонтеры, и полицейские, прочесывали территории кладбищ и парков, осматривали подъезды. Ходили слухи, что ребенок стал жертвой игры "Исчезни на сутки". К счастью, его удалось обнаружить живого и здорового.

После этого его привели в отделении полиции. Сыщики выяснили причину такого поступка.

- Его отругала мать за какую-то провинность, вот он и решил уйти из дома, - рассказал дежурный Ангарского ОВД. – Ни про какие игры он не рассказывал.

Тем не менее, в соцсетях пользователи продолжали строить гипотезы, что ребенок стал жертвой новой игры для подростков «Исчезни на сутки». Суть ее, якобы, в том, что подросток должен уйти из дома на 24 часа, не предупредив родителей и не выходя на связь.

Многие не верят, что такая игра существует. Может быть. Но не факт, что этот конкретный случай с ней как-то связан. Вот и в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт» уверены, что поступок школьника не связан с какой-либо игрой или вызовом. В таком возрасте дети часто уходят из дома по разным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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