Режим ЧС ввели из-за осложнения паводковой обстановки в Катангском районе
Паводковая обстановка осложнилась в Катангском районе Иркутской области. Так, резкий подъем уровня воды из-за заторов на реке Нижняя Тунгуска, произошел на днях в селе Подволошино. Поэтому власти района приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. На реке Нижняя Тунгуска провели взрывные работы ниже населенного пункта – заторы удалось ликвидировать, угрозы подтопления жилых домов и приусадебных участков нет.
Также отмечается резкое повышение уровня воды в районе поселка Преображенка. Там образовался ледяной затор ниже поста – в районе нежилого пункта Мога. Вода вышла на пойму, частично подтопив пониженные участки местности села - приусадебных участков шести жилых домов.
- В районе находится оперативная группа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – На месте работают группы взрывников, задействуется вертолет Ми-8 МЧС России. Гидрологический пост на реке Нижняя Тунгуска переведен на учащенный режим передачи информации - каждые 4 часа.
ИСТОЧНИК KP.RU