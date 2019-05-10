Упала и повредила ногу: ангарчанка отсудила у управляющей компании 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-10T12:04:19+03:00

Суд пришел к выводу, что придомовая территория не была очищена от снега

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Тяжелыми травмами в феврале прошлого года обернулся обычный поход в магазин для жительницы Ангарска. Выйдя на улицу, женщина поскользнулась и упав на тротуарной плитке, повредила ногу. Подняться и вызвать скорую, ей помогли случайные прохожие.

Для восстановления женщине потребовалась операция. Длительное время она даже не могла свободно передвигаться. Поэтому, решила подать в суд на управляющую компанию, чтобы она выплатила моральный ущерб. Руководители ЖЭКа, в свою очередь предоставили документы, что тротуары в тот день чистились и даже посыпались.

- Суд, изучив их, пришел к выводу, что документы не подтверждают факт того, что спорный участок придомовой территории на момент происшествия убирался от снега и посыпался песком, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. - Теперь, компании нужно будет выплатить пострадавшей женщине 80 тысяч рублей морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU