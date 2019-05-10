Полицейские спасли раненую сову в Иркутске

СЕГОДНЯ 16:43 2019-05-10T16:43:03+03:00

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В иркутской зоогалерее появился новый питомец. Сейчас там выхаживают раненую сову, которую привезли в питомник неравнодушные горожане. Оказалось, сначала на и без того истощенную птицу напали вороны, а затем поднявшийся сильный ветер снес ее на землю, где в придачу на нее тут же напали бродячие кошки.

- Этот сюжет «фильма ужасов» нам рассказали полицейские из отдела МВД по улице Депутатская, 32, - сообщают сотрудники зоогалереи на своей страничке в соцсети. – Эти события развивались у них на глазах на глазах. Они и принесли измученную сову нам. Сейчас птица очень слаба. У нее сильное истощение, стресс и черепно-мозговая травма. Мы проводим ей противошоковую, противоотечную и другие необходимые терапии.

Фото: иркутская зоогалерея

Прогнозы сотрудники зоогелереи пока не дают. Но специалисты уверены: в случае успешного лечения, птичка сможет вернуться в свою обычную среду обитания, так как переломов у нее нет.

- Спасибо девушкам из управления МВД, которые привезли деньги на корм и препараты для этого пациента, - добавляют сотрудники зоогалереи. - Самим нам очень сложно осилить дополнительные расходы. Надеемся на опыт нашего врача и орнитолога, а так же на жизненные силы молодого совиного организма, и ждем положительной динамики.

ИСТОЧНИК KP.RU