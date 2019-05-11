Умер иркутский режиссер Николай Тарханов

СЕГОДНЯ 05:52 2019-05-11T05:52:00+03:00

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Сегодня днем 11 мая стало известно о смерти известного иркутского режиссера и фотографа Николая Тарханова. Ему было всего 51 год. О трагедии сообщил сотрудничавший с ним певец Аркадий Стародубцев.

- Большое горе, скончался Николай Тарханов, - написал на своей странице Аркадий Стародубцев.

По словам певца, причиной смерти Николая Тарханова мог стать резкий перепад давления.

Редакция «Комсомольской Правды» в Иркутске выражает соболезнования родным и близким Николая Тарханова.

Справка «КП»

Николай Тарханов родился в 1967 году. Режиссёр, кинооператор, фотограф. Учился во ВГИКе на факультете кинооператорского мастерства. Член Русского географического общества, Гильдии неигрового кино и телевидения. Автор более 20 документальных и игровых фильмов. Лауреат и участник международных выставок.

ИСТОЧНИК KP.RU