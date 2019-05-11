2019-05-11T11:52:58+03:00
Общество

Жительница Ангарска, сломавшая ногу, упав на скользком тротуаре, отсудила 80 тысяч рублей у управляющей компании

Коммунальщики не хотели платить компенсацию и пытались доказать, что хорошо убирали придомовую территорию
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жительница Ангарска, сломавшая ногу, упав на скользком тротуаре, отсудила 80 тысяч рублей у управляющей компании.Жительница Ангарска, сломавшая ногу, упав на скользком тротуаре, отсудила 80 тысяч рублей у управляющей компании.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Обычная прогулка в магазин обернулась для жительницы Ангарска больничной койкой. Женщина уже возвращалась домой, как вдруг подскользнулась на тротуаре. Неудачно упав, ангарчанка сломала ногу. На помощь ей пришли неравнодушные люди, которые оказались в этот момент поблизости. Они же и помогли ей подняться и дойти до магазина, откуда ее забрала скорая. Это произошло в феврале 2018 года.

Сибирячка оказалась прикованной к постели и мучилась от постоянной боли в ноге. Поэтому решила потребовать компенсацию у управляющей компании, которая отвечала за уборку в месте падения. Но добровольно это сделать коммунальщики не захотели. Тогда женщина подала к ним иск.

- Выяснилось, что предоставленные фирмой документы не подтверждают, что на момент падения участок убирался от снега, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

По решению суда, с управляющей компании взыскана компенсации морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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