Прогноз погоды в Иркутске: 12 мая без осадков

СЕГОДНЯ 04:00 2019-05-12T04:00:30+03:00

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В Иркутске 12 мая - переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер дует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+19.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет юго-западный, юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, возможны порывы 12-17 м/с.

Днем в Приангарье воздух прогреется до +15...+20, местами до +11. В западных и северных районах области синоптики обещают до +9...+14, при облачной погоде до +4 градусов.

По прогнозам метеорологов, в Ольхонском, центральных и южных районах высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов. А вот в горах горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья все еще сохраняются условия для схода снежных лавин.

ИСТОЧНИК KP.RU