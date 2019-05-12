СЕГОДНЯ 06:30 2019-05-12T06:30:20+03:00

ДТП в Иркутской области: на трассе Ангарск-Савватеевка погиб человек Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Выжил только один. Сегодня утром, 12 мая около 07.00, на трассе Ангарск-Савватеевка в районе шестого километра водитель «Хонды Аккорд» не справился с управлением.

- Машина опрокинулась, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области. - мужчина, находившийся за рулем, скончался на месте от полученных травм. В живых остался только пассажир.

Он то и рассказал полицейским, что они вместе с водителем, перед тем как тот сел за руль, распивали алкогольные напитки и на момент ДТП были пьяны. В ведомстве призывают соблюдать правила дорожного движения и ни в коем случае не ездить в состоянии опьянения. Ведь ценой за подобное нарушение может быть жизнь — ваша или ваших близких.

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ИСТОЧНИК KP.RU