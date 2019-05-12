Весь Иркутск поехал на свалку: многокилометровая пробка образовалась на Александровском тракте

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-12T08:42:00+03:00

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Уж больно зрелищным обещает быть реконструкция эпизода боя 12 июля 1943 года под деревней Прохоровка. Посмотреть, что в этом году приготовили в музее на свалке ТБО, решили большинство иркутян. В результате чего на Александровском тракте образовалась многокилометровая пробка.

- Все на помойку едем, ребята? - пока еще со смайликами пишут горожане в соцсетях.

А между тем, затор начинается уже от ул.Баррикад, если ехать со стороны Правобережного округа, и перед Иннокентьевским мостом, где едет поток машин из Ленинского района.

- Транспорт движется со скоростью 3 км/ч, - сообщает сервис Яндекс.Пробки.

Начало представления в 14.00. В нем участвуют более 200 человек, три танка Т-34 на ходу, немецкие машины, пулеметы. И возможно, настроение у большинства автомобилистов в пробке изменится в худшую сторону. Ведь при такой скорости, многие из них не успеют вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU