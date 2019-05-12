Сообщил все данные банковской карты: житель Иркутской области попался на уловки мошенников

СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-12T11:47:00+03:00

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Полицейские предупреждают, нельзя сообщать данные с банковских карт незнакомым людям. Накануне в Усолье-Сибирском на уловки мошенников попался пенсионер. Он разместил в Интернете объявление о продаже гаража.

- Усольчанину позвонили незнакомые люди, - рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области. - Предложили перевести задаток в размере 30 тысяч. Попросили сообщить номер банковской карты и цифры с обратной стороны.

Пенсионер продиктовал все данные. И в итоге баланс его счета не только не пополнился, но владелец гаража лишился 16 тысяч.

- Продиктовав все числовые комбинации, мужчина обеспечил злоумышленникам доступ к своим финансам, - отмечают полицейские. - Напоминаем всем еще раз: для осуществления перевода требуется только номер карты и фамилия, имя, отчество, остальная информация нужна только мошенникам.

ИСТОЧНИК KP.RU