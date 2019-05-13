2019-05-13T03:37:40+03:00
Звезды

Выставка китайской живописи «Дыхание Востока» откроется в Иркутске 14 мая

Экспозиция разместилась в Краеведческом музее
Мария КНЯЗЕВА
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Выставка «Дыхание Востока» откроется в Иркутске 14 мая. Фото предоставлено Иркутским краеведческим музеемВыставка «Дыхание Востока» откроется в Иркутске 14 мая. Фото предоставлено Иркутским краеведческим музеем
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Завтра, 14 мая, в Иркутском краеведческом музее откроется выставка «Дыхание Востока». Все картины, представленные в экспозиции, созданы в трех основных стилях китайской живописи - сеи, гунби и могуфа.

- Открытие намечено на 14 мая, начало в 15.00 в экспозиционном отделе «Окно в Азию», - сообщает пресс-служба музея. - Кроме картин будут еще и фотографии китайских гор.

В рамках выставки попробовать освоить китайскую живопись могут и иркутяне. 18 мая в 17.00 пройдет мастер-класс, участники напишут лотосы в технике сеи, а 25 числа в 16.00 - рисовать будут карпов. Работать вернисаж будет до 28 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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