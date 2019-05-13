2019-05-13T04:19:50+03:00
Общество

Начался ремонт на федеральной трассе в трех районах Иркутской области

Там действует ограничение скорости до 50 км/ч
Мария КНЯЗЕВА
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Начался ремонт на федеральной трассе в трех районах Иркутской областиНачался ремонт на федеральной трассе в трех районах Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ограничение скорости и реверсивное движение организовано на трех участках федеральной трассы. Временные правила действуют автодороге «Вилюй». Там ремонтируют 37 км полотна.

- С 357 по 380 км работы ведутся в Нижнеилимском районе, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье». - Здесь ремонт продлиться 2 сезона, до осени 2020 года. Проведут ремонт водопропускных труб, полотна, восстановят обочины, укрепят кюветы.

В Братском районе по тем же причинам ограничено движение с 202 по 208 км. Завершат обустройство здесь осенью этого года. Работы идут также в Усть-Кутском районе Приангарья с 37 по 45км.

Водители, будьте внимательней на данных отрезках пути!

ИСТОЧНИК KP.RU

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