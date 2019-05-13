За долги по кредиту - срок: житель Ангарска, задолжавший 5 миллионов рублей, получил год условно

СЕГОДНЯ 07:04 2019-05-13T07:04:56+03:00

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Кредиты довели 42-летнего жителя Ангарска до долговой ямы и судимости. Он взял очень крупный займ, но не потянул его. И решил ...благополучно забыть о его существовании. Хотя в этом случае надо обращаться к юристам, оценивать варианты оформления банкротства, например. Закончилось же все судебными процессами.

- В ходе судебного заседания было установлено, что на подсудимого решением Ангарского городского суда была возложена обязанность оплатить задолженность и пени по договору займа на общую сумму более 5 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Ангарского городского суда. - Должник был предупрежден об ответственности.

Однако ангарчанин ничего не поменял в своей жизни. Устроившись на работу, он исправно получал зарплату на банковскую карту и тратил ее на свои нужды, вовсе не вспоминая о долге по кредиту, пени и постановлении суда. Потом написал заявление в бухгалтерию предприятия, чтобы и зарплату, и отпускные получать наличными, через кассу. Новое судебное разбирательство стало неминуемым.

Правда, и тут должник вину не признал. Сообщил, что у него нет средств, чтобы погашать кредит. Приговором Ангарского городского суда ему назначено наказание - один год лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU