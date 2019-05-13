2019-05-13T07:16:31+03:00
Общество

Международный фестиваль поэзии на Байкале пройдет в июне

В этом году главными гостями мероприятия станут поэты и писатели из Санкт-Петербурга
Анна ПАВЛОВА
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18-й Международный фестиваль поэзии на Байкале пройдет в июне.18-й Международный фестиваль поэзии на Байкале пройдет в июне.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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С 16 по 23 июня в Иркутской области пройдет 18-й Международный фестиваль поэзии на Байкале имени Анатолия Кобенкова. Мероприятия состоятся на нескольких площадках в Иркутске и Ангарске, а также на турбазе на Малом море. Тема фестиваля в этом году – “Петербургские мосты в Иркутске”. Это связано с тем, что организаторы иркутского мероприятия начали сотрудничество с литературным форумом “Петербургские мосты” и пригласили на Байкал большое количество поэтов, писателей и переводчиков из северной столицы.

Кроме того, Иркутск посетят поэты из Москвы, Новосибирска, Казани, Кемерово и других городов. Об этом сообщают организаторы.

Во время фестиваля поэзии на различных площадках пройдут встречи с писателями, мастер-классы, концерты и еще много всего интересного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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