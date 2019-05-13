СЕГОДНЯ 08:35 2019-05-13T08:35:21+03:00

Вернул долги за 12 лет: житель Иркутской области рассчитался по алиментам, чтобы сохранить автомобиль . Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За это время он задолжал своей дочери более полумиллиона рублей

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Житель Нижнеудинского района вернул своей дочери долги по алиментам, которые он не выплачивал на протяжении 12 лет. За это время сумма невыплат дошла до 536 тысяч рублей. Судебные приставы уже штрафовали его и даже накладывали арест на бытовую технику, однако призвать должника к ответственности никак не получалось. Тогда представители Федеральной службы судебных приставов решили подключить "тяжелую артиллерию" и арестовали единственный автомобиль нарушителя – грузовик Mazda Titan 2004 года выпуска. Транспортное средство было изъято и выставлено на продажу.

- Такая мера возымела свое действие, и гражданин вскоре согласился расплатиться с долгами, - сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по иркутской области.

На данный момент житель Нижнеудинского района погасил задолженность по алиментам в полном объеме, после чего смог вернуть свой автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU