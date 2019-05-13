2019-05-13T13:46:01+03:00
Происшествия

"Ой, я вам случайно деньги отправила!" : усольчанка поверила и перевела 48 тысяч рублей на карту мошенницы

Женщину обманули при заключении сделки по продаже дома
Анна ПОПОВА
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Жительницу Усолья-Сибирского обманули при заключении сделки по продаже дома.Жительницу Усолья-Сибирского обманули при заключении сделки по продаже дома.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Несмотря на то, что сотрудники полиции регулярно объясняют, как не попасться на удочку мошенников, случаев обмана доверчивых людей не становится меньше. На днях в Усолье-Сибирском в отдел полиции обратилась местная жительница.

Она разместила объявление о продаже дома на одном из крупных сайтов. Вскоре ей позвонила женщина, которая представилась покупательницей и сказала, что хочет приобрести дом и готова внести предоплату. Ничего не подозревавшая усольчанка согласилась на сделку и стала ждать поступления денег. Однако через несколько дней “покупательница” вновь вышла на связь и сообщила, что перепутала номера карт и случайно положила на счёт усольчанки 48 тысяч рублей, после чего попросила перевести деньги обратно.

Потерпевшая поверила женщине на слово, пошла в банк и перевела на счет аферистки указанную сумму, ведь она говорила так убедительно. И лишь спустя некоторое время усольчанка поняла, что отправила ей свои же деньги.

- В данный момент по факту хищения денежных средств проводится проверка, - сообщили в пресс-службе областного МВД.

Также сотрудники полиции призывают жителей региона соблюдать осторожность при заключении сделок в интернете, не сообщать незнакомцам номера банковских карт и не переводить деньги на чужие счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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