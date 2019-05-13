2019-05-13T16:00:31+03:00
Общество

Минздрав:причиной смерти годовалой девочки в Иркутске стало редкое врожденное заболевание легких

Таковы результаты служебной проверки обстоятельств смерти ребенка в инфекционной больнице в марте этого года
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Минздрав: редкое врожденное заболевание стало причиной смерти годовалой девочки в Иркутске.Минздрав: редкое врожденное заболевание стало причиной смерти годовалой девочки в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске завершилась служебная проверка обстоятельств, приведших к смерти годовалой девочки в инфекционной больнице. Трагедия произошла в конце марта этого года, ребенок поступил в медучреждение с подозрением на пневмонию. После осмотра малышку поместили в реанимационное отделение, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась 5 апреля. Родители обратились с заявлением в прокуратуру и Следственный комитет. Сыщики начали проверку и изъяли документацию. А затем и возбудили уголовное дело. Свое расследование провел и Минздрав региона.

– Помимо пневмонии у девочки была обнаружено врожденное заболевание – неизлечимое заболевание легочных сосудов, редкая патология, которая встречается в 15 случаях на 1 миллион, - рассказала замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая. – Она протекает без симптомов, постепенно развивается сужение сосудов, сердце работает с предельными нагрузками. Предотвратить гибель ребенка в таких случаях практически невозможно.

Единственный выход – это трансплантация легких и сердца, но в России такие операции не делают. Вдобавок ко всему диагностика заболевания на ранних стадиях невозможна. Одышка, снижение массы тела, утомляемость и кашель, которые сопровождают болезнь, характерны для целого ряда заболеваний. А в случае легочной гипертензии они проявляются тогда, когда просвет артерий сужен наполовину. То есть слишком поздно. Медики также отметили, что именно в этом случае, пневмония послужила лишь катализатором врожденной болезни, которая бы неизбежно привела бы к трагическим последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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