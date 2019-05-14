2019-05-14T03:34:55+03:00
Общество

Вторая Мировая война глазами немецких солдат: документальный фильм покажут в Иркутске

Показ ленты намечен на 16 мая
Мария КНЯЗЕВА
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Документальный фильм «Восточный фронт» режиссера Андрея Осипова покажут в столице Приангарья на очередном заседании «Иркутского киноклуба». Картина показывает Вторую Мировую войну глазами немецких солдат.

- Лента расскажет о последствиях судьбоносного ошибочного выбора, ставшего причиной самой жестокой войны за всю историю человечества, - сообщает пресс-служба Иркутского краеведческого музея. -

Картина была отмечена наградами на престижных кинофестивалях и премиях, таких как «Слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России на XXIII кинофестивале «Сталкер» в 2017-м году, «Лавр-2017» и другие. Просмотр намечен на 16 мая, начало в 18.30. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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