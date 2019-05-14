2019-05-14T06:25:02+03:00
Общество

День фрилансера: в Иркутске 2,2% соискателей умеют сами искать клиентов и организовывать свое время

Если вы считаете, что достаточно просто хорошо знать свое дело и можно считать День фрилансера профессиональным праздником, то это не так
Ольга СЛАВИЧЕВА
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День фрилансера в Иркутске могут назвать профессиональным праздником 2,2% работающих.День фрилансера в Иркутске могут назвать профессиональным праздником 2,2% работающих.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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По сути, День фрилансера в Иркутске отмечают предприниматели по характеру . Потому что удаленная работа -это не только гибкий график и ответственность за результат своего труда, но и собственноручный поиск клиентов. А это не так-то легко. Если судить по тому, сколько соискателей из Иркутска на сайте HeadHunter отметили опыт работы на удаленке, то у нас таковых 2, 2%. В основном, конечно, это те, кому в качестве рабочего инструмента достаточно компьютера с выходом в интернет - специалисты ИТ, маркетологи, рекламщики, журналисты, специалисты по продажам, дизайнеры. А также и те, кто только начинает карьеру.

-Возможность самостоятельно планировать свое рабочее время, распределять задачи – это основные плюсы работы фрилансеров, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. – Еще очень удобно, что не нужно тратить время на дорогу в офис, можно работать из другого города или даже страны. Но у фрилансеров есть необходимость не просто выполнять поставленные задачи, но и продвигать себя, свои услуги, заниматься поиском клиентов, а это уже непросто для многих.

Интересно, что 38% этих фрилансеров и сегодня предпочли бы работать в режиме гибкого графика или удаленно (32%). А это значит, они справились с задачами по грамотной организации своего времени и День фрилансера - это их праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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