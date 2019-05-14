2019-05-14T06:43:11+03:00
Общество

Не вернешь долг - не будет авто: житель Братска погасил кредит в банке, чтобы не лишиться машины

Никакие штрафы и предупреждения на него до этого не действовали
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Не вернешь долг - не будет авто: житель Братска погасил кредит в банке, чтобы не лишиться машины.Не вернешь долг - не будет авто: житель Братска погасил кредит в банке, чтобы не лишиться машины.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Автомобиль как последний аргумент. Не хочешь платить - лишишься своей "ласточки". Такой довод судебных приставов все чаще становится решающим для должника. А вот штрафы и прочие "акты устрашения" обычно не действуют. Ровно так было в случае с жителем Братска, который задолжал по кредиту 527 тысяч рублей. Не платил.

-Представители кредитного учреждения обратились в суд с иском о взыскании долга и об обращении взыскания на залог - автомобиль марки Honda Civic, 2012 года выпуска, -сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области. - Суд решил дело в его пользу.

Впрочем, забрать автомобиль у жителя Братска оказалось непросто. Он отказался это сделать. А после того, как его за это оштрафовали, выплатил по кредиту 50 тысяч рублей, но машину не отдал, сославшись на то, что она сломалась. И вообще - стоит в гараже у знакомого, а его самого в городе нет. Правда, выехав по адресу должника, иномарку приставы нашли. Она стояла во дворе дома и была вполне исправна. Машину тут же арестовали - чтобы передать взыскателю. А ее хозяин, дабы не оставаться пешеходом, достаточно быстро нашел возможность погасить долги ,

ИСТОЧНИК KP.RU

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